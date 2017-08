Angola: Élections 2017 - Le MPLA défend la promotion des valeurs culturelles

Luanda — Le MPLA se propose de récupérer et promouvoir les valeurs culturelles, afin de préserver les droits de l'homme, l'égalité des sexes et les droits des femmes, a déclaré, mardi, à Luanda, le candidat de cette formation politique à la présidence de la République, João Lourenço.

L'homme politique, qui intervenait au cours d'une rencontre avec les faiseurs de la culture et des arts, a dit que le MPLA, en cas de victoire aux élections générales du 23 de ce mois, il allait stimuler le financement de la culture, renforçant toutes les dispositions légales en vigueur à cet effet.

Il a également souligné que le MPLA assurerait la mise en œuvre intégrale des lignes directrices de la politique culturelle en vigueur, mettant en relief le réseau d'infrastructures culturelles dans tout le pays comme les bibliothèques, les archives, les musées, les maisons de théâtre, le cinéma, entre autres.

Selon le candidat du MPLA à la présidence de la République, cette hypothèse nécessitera une augmentation du personnel dans les respectives spécialités, afin d'assurer le fonctionnement normal de ces institutions.

«Nous devons former de toute urgence de plus en plus des techniciens dans le domaine de la culture, car eux seulement pourraient assurer le succès que nous désirons dans ce domaine», a-t-il dit.

Il a indiqué qu'il était nécessaire de faire en sorte que la culture occupe une place importante dans l'économie nationale, générant de richesse et le bien-être des communautés, et elle doit créer des possibilités d'emploi et de revenus pour les créateurs, ainsi que forger l'identité et les valeurs culturelles de base, «à un moment où les flux d'informations et de cultures de l'étranger contredisent la propre la nature des Angolais».

Dans son discours d'environ 20 minutes, il a salué la figure du premier président de l'Angola, Agostinho Neto, dont l'œuvre littéraire «Sagrada Esperança » et la réflexion sur la culture nationale « nous enseigne à considérer la culture comme un élément catalyseur de notre unité".

Il a estimé que les enseignements d'Agostinho Neto sur la culture nationale seraient toujours gravés dans la mémoire du peuple, non seulement comme une base théorique pour les nouvelles générations, mais aussi dans l'exercice pratique dans les programmes actuels qui projettent les progrès et le développement de l'Angola.

L'Angola comptera sur neuf millions 317 mille 294 électeurs pour les élections générales de cette année, selon les données officielles de la Commission Nationale Electorale (CNE).