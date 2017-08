Angola: Élections 2017 - Le MPLA promet de faire du tourisme culturel une source de revenu

Luanda — Le candidat du MPLA à la Présidence de la République, João Lourenço, a promis mardi, à Luanda, de faire du tourisme culturel une des principales sources de revenus du pays.

Intervenant dans une rencontre avec les faiseurs de la culture et des arts, João Lourenço a informé que le Programme de gouvernance du MPLA prévoyait des actions pour le développement de la culture, misant sur le talent et la créativité, ainsi que sur leur étude, classification et restauration des biens culturels.

Il a affirmé que la consécration par l'UNESCO de l'historique ville de Mbanza Kongo comme patrimoine mondial fait la fierté de la nation, car c'est une victoire sur le plan culturel et encourage les Angolais à poursuivre avec détermination, la préservation du vaste patrimoine matériel et immatériel du pays.

Il a souligné la nécessité d'une attention particulière aux lieux de mémoire de la lutte de libération nationale, les joignant au patrimoine archéologique, les nécropoles de Cuanza Sul, les arts rupestres de Tchitundu Hulu et le corridor du fleuve Kwanza.

Il a dit qu'à l'exemple des monuments en mémoire du souverain Mandume, roi Cuanhama et Ekuiki de Bailundo, le MPLA se propose de dignifier les leaderships Ngola, prenant soin des tombes de Ngola Kiluanje, Nginga Mbandi, Kassanje, et des rois lundas, Cokwe, et Umbes, entre autres.

Pour le candidat du MPLA, « l'Angola s'affirme comme un pays qui contribue et influence le monde avec les diverses contributions de ses créateurs», comme un « unique et exemplaire».

Il a souligné l'importance des industries culturelles telles que la production de livres, le carnaval angolais dans un style unique, qui constitue aujourd'hui une référence nationale.

João Lourenço, également vice-président du MPLA s'engage à récupérer des arts traditionnels, folkloriques, plastiques, la danse et le théâtre, ainsi que cinématographiques, avec des ressources et infrastructures pour assurer leur plein développement.