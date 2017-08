Cameroun: Qu'est ce qui ne va pas ?

Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le ministre des Sports et de l'Education physique, Pierre… Plus »

En l'espace des dernières 72h, un accident spectaculaire enregistré à l'entrée de la ville de Bafoussam a laissé sur le carreau au moins sept personnes et fait une quarantaine de blessés. Dans la localité d'Echock, près de Santchou (région de l'Ouest), les populations ont vécu un déluge qui a rasé des habitations et ravagé des plantations.

Ce n'est sûrement pas le genre de question qu'un lecteur aimerait croiser en titre d'un éditorial un lundi matin, tant celle-ci peut paraître empreinte de sinistrose et de catastrophisme, mais il est des moments où le ciel semble vous tomber sur la tête. Depuis quatre semaines, voire plus, notre pays est en proie à une série noire dont la facture humaine s'alourdit désespérément.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.