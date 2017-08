Sénégal: Ismaël Lô et de son groupe, au Gabon et au Rwanda

Dakar — Le musicien sénégalais Ismaël Lô et son groupe se produiront les 17 et 19 août prochains à Libreville (Gabon) et à Kigali (Rwanda), a annoncé l'artiste, mardi à l'Agence de Presse sénégalaise.

Ils joueront le 17 août dans la capitale gabonaise pour un concert marquant l'inauguration de la nouvelle chaîne/Label TV et Radio, a-t-il indiqué, précisant que ce spectacle aura lieu sur l'esplanade du front de mer, en face du Palais présidentiel de Libreville.

Ismaël Lô et ses musiciens sont ensuite attendus à Kigali pour prendre part à la 7-ème édition du "Kigali Up Festival", le 19 août. "Kigali Up Festival" est le premier festival culturel de l'été au Rwanda.

"Kigali Up Festival" a un caractère international, accueillant des artistes venant de différents continents. Cette année, il accueille aussi le musicien de reggae ivoirien Alpha Blondy, entre autres.