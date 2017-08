Afrique du Sud: Jacob Zuma échappe à une destitution

Et de neuf pour Jacob Zuma ! En effet, le président sud-africain vient d'échapper une fois de plus… Plus »

Par ailleurs, en décembre, le parti doit élire son nouveau président, qui remplacera Jacob Zuma à la tête du parti. A quatre mois de cette échéance, la bataille pour sa succession a déjà commencé entre les pro-Zuma et les réformistes pourfendeurs de la corruption. Deux noms sont régulièrement cités parmi les favoris: l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine qui a le soutien du chef de l'Etat, son ex-époux. Celui ou celle qui sera élu(e) aura de grandes chances de devenir président d'Afrique du Sud en 2019. Encore faut-il que l'ANC remporte les élections générales, notamment les élections législatives. Cliquez sur l'image ou sur le lien pour écouter les explications d'Eric Topona.

Cette somme correspond à une partie des travaux de rénovation effectués dans sa propriété privée de Nkandla. Une rénovation qui a coûté plus de 15 millions d'euros d'argent public. Pour de nombreux analystes, ce vote constituait un test important sur l'unité de l'ANC, en proie à une guerre de clans. Depuis des mois, des voix s'élèvent publiquement au sein du parti contre Jacob Zuma, qui accumule les déboires et multiplie les scandales: récession, chômage record (27,7%), abus de biens sociaux, remaniement gouvernemental controversé, suspicion de favoritisme envers une richissime famille d'hommes d'affaires, revers historique de l'ANC aux municipales de 2016...

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.