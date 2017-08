Cote d'Ivoire: Des détails sur la fuite-évasion de 8 détenus au palais de justice au Plateau

Au moment où les détenus d'Abobo se dirigeaient vers le poste de police, l'un d'entre eux a réussi à prendre l'arme de l'un des policiers qui les accompagnaient. Les six autres détenus de la MACA qui regagnaient aussi la cellule du poste de police ont « sauté sur l'occasion » pour désarmer les agents de police et prendre le large avec l'aide des complices extérieurs, qui étaient dans un véhicule 4X4. Selon des témoins , les huit détenus ont réussi à s'enfuir dans la journée d'hier avec trois pistolets, mais ces chiffres n'ont pas encore été confirmés par le parquet.

Six détenus venus de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et deux autres détenus venus du 14ème arrondissement d'Abobo ont réussi à tromper la vigilance des forces de l'ordre et à s'enfuir avec les armes des policiers, le mardi 8 août 2017.

