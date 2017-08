Sénégal: La Kaaba, mon horizon, ma direction

Dans ses plus beaux atours, elle est l'attraction de gens venus de partout pour lui témoigner tout leur attachement à l'Islam et leur volonté de réaliser une œuvre pie. Et bizarrement, il n'y a pas de monde ce soir.

Nous dévalons les escaliers et la lumière est encore plus féérique dans l'épicentre de la Kaaba implantée dans une cuvette.

Derrière les pas d'un connaisseur des lieux, mais surtout maître en sciences islamiques, Oustaz Alioune Sall, le groupe est averti et sensibilisé sur les piliers et dimensions de ce pèlerinage.

Plein d'enthousiasme, nous nous dirigeons, de pied ferme et décidé, vers la Kaaba. La foi à toute épreuve et débordant d'énergie, le groupe de Sénégalais prend d'assaut la Maison antique, une appellation de la Kaaba revenue très souvent dans le glorieux Coran.

Une fois l'intention de faire la Oumra formulée hors de la Kaaba, le triptyque sur lequel repose ce petit pèlerinage se fera dans l'enceinte de celle-ci : la circumambulation, une prière de deux rakaa et le parcours entre Safa et Marwa.

