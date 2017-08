Congo-Kinshasa: Ville morte à Kinshasa - Les activités ont tourné au ralenti

De Ngiri-Ngiri à Gambela en passant par Bayaka et Mariano, l'ambiance n'était pas de grand jour, tout comme au centre-ville, à Kintambo magasin, Lemba foire, Kingasani et ailleurs. Des bus Transco quasi vides tentaient de suppléer à la carence du transport occasionnée par le déficit des taxis et taxis-bus, absents sur plusieurs tronçons au grand désarroi des usagers.

Dans les points stratégiques de la ville, notamment les carrefours et les ronds-points, l'ambiance était timide aux premières heures. Les activités ont, en effet, tourné au ralenti à l'instar de la Place Victoire pourtant réputée bouillonnante et attractive.

La présence policière renforcée à plusieurs endroits stratégiques n'était pas non plus de nature à ôter la psychose dans le chef d'une population déjà traumatisée par les évènements de la veille.

La capitale de la RDC s'est réveillée timidement le matin du 8 août, journée décrétée morte par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (aile Limete), pour exiger la publication du calendrier électoral et l'alternance au sommet de l'État.

