Cote d'Ivoire: Institut national de la statistique et office national de la population - Les conseils de Nialé Kaba aux responsables

Pour rappel, l'Ins est chargé de mettre à la disposition du gouvernement et de tout autre utilisateur, des données statistiques fiables pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques.

Toute chose qui été perçu par la ministre qui a dit avoir pris note de cette information. Avant d'exhorter la direction de l'Ins à poursuivre les réformes au niveau de la gouvernance et dans la gestion des projets et du personnel.

La ministre les a invités à redynamiser leurs actions de marketing et de communication, pour une meilleure vulgarisation de leur savoirfaire et pour une meilleure connaissance de leurs produits. Objectif : accroître leurs ressources.

Un message fort. Ainsi pourrait-on qualifier les propos tenus jeudi dernier par la ministre du Plan et du développement, Nialé Kaba, à l'endroit des responsables de l'Institut national de la statistique (Ins) et de l'Office national de la population (Onp), dans leurs locaux respectifs, au Plateau et à Cocody.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.