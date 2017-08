Mauritanie: Référendum - Le chef de l'ONU appelle à résoudre les désaccords de manière pacifique

En Mauritanie, les résultats du référendum constitutionnel sont tombés et, sans surprise,… Plus »

Jeudi dernier, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) avait alors rapporté que plusieurs dirigeants d'opposition avaient été brutalisés et arrêtés dans le cadre des manifestations. Par la voix d'une porte-parole, Ravina Shamdasani, le HCDH avait exhorté le gouvernement mauritanien à s'assurer que le droit de réunion pacifique, la liberté d'opinion et d'expression soient entièrement respectés.

« Le Secrétaire général encourage toutes les parties prenantes à veiller à ce que les désaccords soient traités pacifiquement dans les limites de la loi et le respect des droits à la liberté de réunion et d'expression », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse publiée mardi.

Le référendum qui prévoit un changement du drapeau du pays et la suppression du Sénat a été organisé samedi dans l'ensemble du pays. Il a été approuvé à 85% des voix avec un taux de participation de près de 54% selon les informations communiquées dimanche par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et rapportées par les médias.

Suite à la publication des résultats du référendum portant sur les modifications de la Constitution de la Mauritanie, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé tous les Mauritaniens à « travailler ensemble pour approfondir l'Etat de droit et promouvoir la cohésion sociale et l'unité nationale ».

