Cameroun: Societe de gestion des droits d'Auteurs - Le Minac dit n'avoir aucun candidat au poste de PCA

Face aux artistes lundi 07 août à Yaoundé, Narcisse Mouelle Kombi a apporté un démenti sur l'information selon laquelle il aurait une équipe pressentie pour gérer la société de droits d'auteurs en cours de création.

Peu de mots, mais suffisamment de densité. Le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelle Kombi n'a pas tourné autour du pot pour exprimer son point de vue au sujet de la question cruciale de la gestion des droits d'auteurs, ainsi que de la création d'un organisme de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical (OGC). Pour le Minac qui procédait lundi 07 août 2017 à l'installation des responsables et membres de la plateforme spéciale de travail pour la mise en place d'un OGC, il est nécessaire que ces derniers proposent une équipe consensuelle d'administrateurs du nouvel OGC.

Narcisse Mouelle Kombi a, à l'intention des diffuseurs de fausses nouvelles déclaré, « je l'ai dit et redit. Je le réaffirme aujourd'hui, le ministre des Arts et de la culture n'a aucun candidat à aucun poste. Ce n'est pas le ministre qui nomme le PCA (président du conseil d'administration) d'un Organisme de gestion collective. Celui-ci sera issu d'une volonté exprimée, j'espère de manière consensuelle par les acteurs concernés autour d'une personnalité qui, par sa moralité et ses compétences paraît correspondre le mieux au profil idéal ».

En attendant, la nouvelle équipe présidée par Marie-louise Abomo, magistrat hors hiérarchie doit mettre un terme durable et efficace aux rivalités de camps et hostilités entre artistes et proposer des solutions pour combler un vide organique préjudiciable aux titulaires de droits. La cérémonie d'installation des responsables a aussi donné l'occasion au Minac d'inviter les artistes à la satisfaction de l'intérêt général, c'est-à- dire l'intérêt de tous les artistes concernés, de manière objective, impartiale et équitable.

Et non la préservation des privilèges ou des avantages indus d'un groupe ou d'un camp. Les conséquences de cet état de fait étant des procès en justice, injures, diffamations, suspicions et, surtout, le défaut de répartition de redevances, etc. Avant tout, le Minac a souligné que, « pour consommer, il faut produire ». Un artiste sclérosé ou improductif ne peut prétendre aux mêmes droits qu'un artiste dont les œuvres inondent quotidiennement le champ de la diffusion, de la promotion, de la consommation, bref de la commercialisation.

Narcisse Mouelle Kombi n'est heureusement pas le seul à penser que la gestion du droit d'auteur et des droits voisins mérite mieux que la cacophonie et les dissonances actuelles. Le Premier ministre, chef du gouvernement, lui aussi insiste sur l'amélioration de la condition des artistes-musiciens. Le 19 juillet 2017, il a validé et arrêté un canevas d'actions visant à mettre en place un organisme de gestion collective de l'art musical, englobant tous les acteurs concernés et se conformant à la réglementation en vigueur.