Cameroun: Coup de filet - Un réseau de vol de bacs à ordures démantelé à Douala

Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le ministre des Sports et de l'Education physique, Pierre… Plus »

De même, après avoir étendu ses activités à Bamenda grâce à la signature d'un contrat de cinq ans avec la Communauté urbaine de la localité, la société d'Hygiène annonce l'acquisition imminente de 215 camions et d'une vingtaine d'engins lourds. L'achat des voitures vise à améliorer les conditions de travail des 5 000 employés que compte l'entreprise, alors que les engins lourds sont destinés au traitement et la valorisation des déchets ménagers.

A titre d'exemple, « sur les 2000 bacs déployés depuis janvier 2017, 300 ont été dérobés à Yaoundé, et plus de 400 à Douala ». Notamment ceux ayant une contenance comprise entre 120 litres et 360 litres. La conséquence de cet acte est que Douala et Yaoundé, deux des principales villes concernées, affichent des tas d'immondices un peu partout. Surtout que les usagers, ne sachant plus où déverser leurs déchets, lesjettent à même le sol. Il y a aussi le manque à gagner financier. Les bacs à ordures en plastiques ne se fabriquent passur place, mais sont importés.

La bande en question, composée de plusieurs individus étaient rompus à la tâche. Le service chargé de la communication d'Hysacam, raconte qu'ils dérobent des récipients de collecte qu'ils vont ensuite livrer à l'opérateur économique sus-évoqué qui les transforme en matière première secondaire destinée à l'exportation. La destruction ou le vol de bacs met à mal les efforts qu'Hysacam et les municipalitésfont pour maintenir un niveau et une qualité de propreté pertinents dans les villes.

