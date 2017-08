Interviewé par nos confrères de la Crtv, Constant Oumari le 2ème vice-président de la Confédération africaine de football (Caf) a indiqué que « les éléments dont dispose le président de la Caf, lui ont été fournis par des journaux camerounais ».

La polémique née d'une prétendue incapacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football 2019, est de plus en plus corsée. En mi-journée, longtemps resté silencieux sur la marche de la Caf, et notamment sur les accusations portées sur son pays ressortissant sur les infrastructures de la Can 2019, le Camerounais Issa Hayatou, a fait une sortie pour le moins ras-le-bol, pour fustiger l'attitude de son successeur, le Malgache Ahmad Ahmad.

Une sortie d'Issa Hayatou qui a été suivie de l'interview de la radio d'Etat du Cameroun, à Constant Oumari le 2ème vice-président de la Caf. Peut-être sur la voie de dédouaner son patron, Constant Oumari a laissé entendre que « tous éléments dont dispose le président de la Caf, lui ont été fournis par des journaux camerounais », avant de dire qu'aucune décision du Comité exécutif, n'a encore été prise sur l' « incapacité » du Cameroun à organiser la Can 2019.

Le 2ème vice-président de la Caf indique cependant qu'il a été demandé au Cameroun, de relever la qualité du gazon naturel des stades, de revoir les infrastructures sanitaires, d'augmenter les caméras par stade, de 16 à 20, pour « une meilleure qualité de

l'image ». Interrogé sur le nouveau cahier de charges imposé au Cameroun avec une Can à 24 pays, Constant Oumari, à son propre insu, a trahi la haine véhémente et la soif de vengeance d'Ahmad Ahmad son patron et sans doute chef de clan, à retirer coute que vaille, la compétition au Cameroun. « Le nouveau cahier de charges qui reprend essentiellement toutes les exigences de la Can à 16 équipes, est disponible au secrétariat général de la Caf, au Caire en Egypte », dira-t-il avec un agacement et un énervement qui ne se justifient pas, au journaliste de la Crtv. Evitant soigneusement ne serait-ce que de façon ramassée, d'en évoquer les points saillants.

La guerre est véritablement bien partie entre le Cameroun, le plus grand pays africain de football, et la Caf avec à sa tête, Ahmad Ahmad le Malgache, pas encore dans les souliers d'une grande charge qui tient aussi d'un volet diplomatique.

Et même si le Cameroun n'est pas exempt de tout reproche sur les préparatifs de cette Can, Ahmad Ahmad, lui, fait encore pire en s'y exprimant comme un homme ordinaire pour ne pas dire vulgaire. Et c'est tout un peuple camerounais qui, en veut à un président de la Caf qui se présente davantage comme un chef de clan, que toute autre chose.