Afrique du Sud: Londres 2017 - Wayne Van Niekerk triomphe sur 400 m

Sans le Botswanais Isaac Makwala pris de gastro et forfait, la course a été bien facile pour Van Niekerk qui a contrôlé tout son monde et terminé en 43'98. belle course également pour le Bahaméen Steven Gardiner qui affiche 44'41 alors que le Qatari Abdalelah Haroun sprinte et devance le Botswanais Baboloki Thebe sur la ligne.

Sans grande surprise, Wayde Van Niekerk s'est imposé en finale du 400 m des Mondiaux d'athlétisme mardi à Londres. Le Sud-africain, déjà champion olympique à Rio il y a un an, a devancé le Bahaméen Gardiner et le qatari Haroun.

