Kenya: Londres 2017 - Le Kenyan Kipruto en or sur 300 m steeple

Dans ce duel entre le champion du monde en titre (Ezekiel Kemboi), le meilleur temps des qualifications et également meilleur performeur de l'année et le champion olympique, le dernier mot est revenu à ce dernier. Alors que Evan Jager a dominé une bonne partie de la course, Kipruto a placé une accélération en fin pour remporter la course en 8:14.12. Le Marocain Soufiane El Bakkali prend la médaille d'argent en 8:14.49 et Jager monte sur le podium (8:15.53).

Coup double pour Conseslus Kipruto. Champion olympique à Rio il y a un an, le Kényan s'est imposé mardi en finale du 3000 m steeple des Mondiaux d'athlétisme, Londres 2017. Il domine le Marocain El Bakkali et l'Américain Jager.

