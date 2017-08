Cote d'Ivoire: Finale Coupe nationale - Tanda/Africa, une affiche inédite

Si l'adage qui voudrait qu'il n'y a pas deux sans trois fait de l'AS Tanda le favori de cette 54ème finale de la Coupe de Côte d'Ivoire, l'Africa devrait faire prévaloir son orgueil. En tout cas, pour la fête du football, l'affiche n'est pas moins allé- chante. Et les supporters et amateurs du football ivoirien ne devront pas être déçus.

Mais au-delà de cette ambition, le troisième match de la saison entre Aiglons et Etoiles revêt aussi un caractère de revanche pour le capitaine Zadi Hortalin et ses camarades défaits à deux reprises en championnat par les hommes du président Kouabenan Yoboua Cévérin. A l'aller (3ème journée) comme au retour (16ème journée), les Aiglons ont été plumés à chaque fois sur le même score (2-1).

L'entraîneur Aka Kouamé Basile veut terminer sa première saison sur le banc vert et rouge en beauté. Et après une quatrième place en Ligue 1, la Coupe nationale se présente donc comme l'occasion toute rêvée de décrocher au moins un trophée.

Deux joueurs qui seront d'un apport intéressant à Zahouo Bi Roméo, Asare Stephen, Zougoula Kevin et à leurs camarades pour cette ultime bataille de la saison. Dans le nid des Aiglons, on mise sur le collectif.

Les gar- çons sont motivés et nous sommes confiants», a confié l'entraîneur de l'AS Tanda. Koffi Firmin est d'autant plus confiant car il pourra compter sur le retour à la compétition de son laté- ral droit Koffi Marcelin et de son milieu Inza Diabaté.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.