Kenya: L'opposition qualifie de «fictifs» les premiers résultats

Le Kenya attend désormais les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Les premières tendances donnent Uhuru Kenyatta en tête. Après dépouillement de plus de la moitié des bulletins, le président sortant était crédité de 55% des voix contre près de 44% pour Raila Odinga. Mais, la coalition d'opposition ne reconnaît pas ces premiers chiffres et les qualifie de « fictifs ». L'opposition reproche à la Commission électorale indépendante (IERC) de ne pas lui communiquer les procès-verbaux.

Le camp de Raila Odinga reproche à la Commission électorale indépendante (IERC) de ne pas être assez transparente et de ne pas communiquer ses procès-verbaux (PV) qui seraient susceptibles de confirmer les chiffres qui sont transmis électroniquement et diffusés en temps réel sur le site internet de la Commission. Le directeur général de l'institution, Ezra Chiloba, a répondu que les résultats affichés étaient bien basés sur les fameux PV et que le décompte allait continuer.

Où en est-on ? Pour l'instant, mercredi 9 août au matin, environ 70% des bulletins ont été dépouillés. En tête donc, se trouve le président sortant Uhuru Kenyatta, avec dix points d'avance sur l'opposant historique Raila Odinga. Depuis hier soir, le chef de l'Etat fait la course en tête devant son principal adversaire.

Prudence

Des chiffres qui sont à regarder néanmoins avec beaucoup de prudence. Il reste encore 30% des voix à compiler. Donc tout est encore possible. Et bien sûr, voilà déjà l'opposition qui conteste avant la fin de cette compilation. On a donc une situation qui se tend.

En 2007, les protestations après les résultats avaient entraîné une terrible crise. Les violences avaient fait plus de 1 000 morts et un demi-million de déplacés. En 2013, Raila Odinga, qui était déjà candidat, avait contesté et porté l'affaire devant la Cour suprême, mais sans succès.

Le taux de participation n'a pas encore été communiqué par l'IEBC. Six autres petits candidats étaient en lice dans cette élection et leurs voix ne pesaient pas plus d'1% au total, toujours selon les résultats partiels de la Commission électorale.