Burkina Faso: Excellence scolaire - Sakoinsé célèbre ses cracks

L'Association pour le développement de Sakoinsé (ADS) a célébré l'excellence scolaire, le samedi 5 août 2017, dans ladite localité. Un village de la commune rurale de Kokologho, à la sortie ouest de la capitale burkinabè. Douze élèves et enseignants ont été récompensés pour leur mérite.

Pour la quatrième fois consécutive, les ressortissants de Sakoinsé, un village situé dans la commune rurale de Kokologho, à une trentaine de Km de Ouagadougou ont célébré l'excellence scolaire. Cette zone qui relève de la Circonscription de l'enseignement de base (CEB2) de Kokologho a obtenu un taux de succès au CEP de 78, 70% pour la session 2017. Les meilleurs élèves des écoles primaires de la localité ont été primés. Pour l'édition 2017, c'est l'école de Nogomto, un quartier de Sakoinsé qui a abrité l'évènement.

Les cinq premiers au CEP avec à leur tête, Pascaline Tiendrébéogo, 140 points ont été primés. Ils ont reçu chacun, un kit scolaire, une lampe solaire, un vélo et un plant. Les lauréates sont toutes de l'école de Sakoinsé « B ». « Je suis très contente, et j'invite mes camardes à redoubler d'efforts », s'est exprimée, Chantou Natacha Somé, la 2e au CEP, avec 129 points. Vu que les cinq premiers sont toutes des filles, les organisateurs ont décidé de primer le premier des garçons. Et c'est Konsamwendé Kabré de l'école qui a été récompensé. Il a reçu le même lot. Les premiers des autres classes ont aussi été primés. Ils ont bénéficié des kits scolaires et des lampes solaires.

Les encadreurs n'ont pas été oubliés. Les meilleurs enseignants ont, eux aussi, été primés. Ils étaient trois à repartir avec des kits d'enseignant et des plants. Parmi eux, le directeur de l'école de Nogomto, Oussény Tapsoba, sacré meilleur enseignant pour avoir obtenu un taux de succès de 78% au CEP, soit, 30 admis sur 38 candidats. Ce qui fait de son école, la première de la zone de Sakoinsé. « L'excellence est devenue une exigence de notre époque et la cultiver à l'école devient un impératif pour les éducateurs, si nous voulons relever le défi de la qualité de l'enseignement », a souligné le maire de Kokolgho, et ancien président de l'ADS, Pascal Sampébré. « Ce que vous faites est un acte hautement patriotique que nous saluons à sa juste valeur », a déclaré la Directrice provinciale de l'éducation nationale (DPENA) du Boulkiemdé, Claire Ouédraogo, aux responsables de l'ADS.

Pour elle, ces cérémonies de récompenses au sein des communautés répondent à un impératif du ministère en charge de l'éducation, la recherche de la qualité. Même constat chez le président de la cérémonie, le président de l'association pour le développement des techniques agro-écologiques, Yves Zongo. « Les enfants sont l'avenir de notre pays et l'éducation demeure le meilleur investissement dans le capital humain. La recherche de l'excellence est une tâche qui incombe à toute la chaine éducative», a-t-il dit.

La recherche de la qualité

A son tour, le président de l'ADS, Abel Tiemtoré a rappelé que la recherche de la qualité est l'un des combats de son organisation. Toujours déterminée dans sa quête de cette excellence, l'ADS a porté la réflexion sur la discipline à l'école primaire. « L'indiscipline gagne de plus en plus les écoles et notre zone n'est pas en reste », a déclaré le président de l'ADS, Abel Tiemtoré. Un thème jugé pertinent et d'actualité par la DPENA du Boulkiemdé. A écouter l'inspecteur-chef de la CEB2 de Kokologho, Sibiri Georges Sebego, et la DPENA, l'indiscipline des élèves commence dans les familles. Tous les deux, ils restent convaincus que le comportement des élèves n'est qu'une transposition de celui des parents. « Si l'enfant n'a pas appris à insulter à la maison, il ne peut pas le faire à l'école », a soutenu l'inspecteur. Pour un retour effectif de la discipline dans les classes, tous les intervenants ont invité les parents à revoir leur copie en adoptant des comportements responsables.