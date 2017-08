Cote d'Ivoire: 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire

Pour la ministre burkinabè déléguée à la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Rita Solange Agnékétom/Bogoré, au vu de la « très bonne qualité » des relations entre les deux pays, il était tout à fait indiqué de répondre à l'invitation de l'ambassadeur pour témoigner de la solidarité des autorités et de l'ensemble du peuple burkinabè à la Côte d'Ivoire.

Sur le plan continental, Kapiélétien Soro a salué le désir de liberté de plus en plus affiché des pays africains. Mais une liberté qui, à son sens, ne peut être totale sans celle économique. D'où son exhortation aux Africains de continuer à y travailler.

M. Soro a aussi évoqué les succès diplomatiques «très importants» engrangés en 2017 en citant, entre autres, l'élection de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et l'organisation des jeux de la francophonie, il y a de cela quelques jours.

A cela, il a ajouté que pour la campagne agricole 2016-2017, une production record de deux millions de tonnes de cacao est attendue et que le transport routier et aérien progresse bien.

Pour lui, cette célébration, symbole de réflexion, de joie et de fierté, est aussi celle d'une amitié profonde entre le pays de Félix Houphouët Bogni et « son partenaire de tous les temps », le Burkina Faso.

C'était une occasion pour le diplomate ivoirien de magnifier l'«excellence» des relations entre son pays et le Burkina Faso et de faire un briefing de l'évolution politique, économique et sociale en terre d'Eburnie ces dernières années.

Pour marquer d'une pierre blanche le 57e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de ce pays près le Burkina Faso et le Niger, Kapiélétien Soro, a convié les autorités politiques, diplomatiques et consulaires à une réception, à Ouagadougou, dans la soirée du lundi 7 août 2017.

