Gambie: Les billets de banque à l'effigie de Yahya Jammeh divisent

« Le portrait sera retiré, explique cet homme de la banque centrale, et sera remplacé par un symbole qui représente notre culture. Mais ça coûte cher, on doit en discuter avec les autorités. »

Pour Khadidjatou, entourée de ses fruits et légumes, c'est un réconfort qu'il soit toujours là, en dessin : « J'aime toujours beaucoup Yahya Jammeh, dit-elle, et donc personnellement, j'aime toujours énormément cet argent ! »

Entre les stands, les billets passent de main en main. Sur le recto, on aperçoit un homme, grand sourire, coiffé d'un bonnet blanc. Et en légende : « Docteur Alhagie Yahya A. J. J. Jammeh ».

L'ancien dictateur gambien Yahya Jammeh a beau être parti en exil en Guinée Equatoriale, les habitants ont encore son image sous les yeux tous les jours. Avant de quitter le pays, il a laissé en souvenir des billets de banque tout neufs et tous à son effigie. Reportage au marché de Serrekunda, où les pros et les anti-Jammeh ont des avis bien tranchés à propos de ce visage sur lequel ils tombent nez à nez à chaque paiement en dalasis.

