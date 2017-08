Madagascar: Mandrosonoro - Deux femmes otages des dahalo

Nouveau mode opératoire des dahalo. Quatre-vingt bandits détiennent toujours deux otages prises avant-hier, dans la commune rurale de Mandrosonoro, 140km à l'ouest de la ville d'Ambatofinandrahana. Les malfrats munis de fusils de chasse et d'armes blanches se sont emparés de six cents têtes de zébus dans cette zone et se dirigent actuellement vers leur repaire à Ampasimbe, dans le district de Mandabe, selon une source sécuritaire sur place.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.