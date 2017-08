Un discours empreint de sagesse. Comme à son habitude, le premier des Ivoiriens a tenu à rassurer ses compatriotes. Le président Alassane Ouattara, avec la réserve et la pondération qu'on lui connaît, s'est adressé à tous les Ivoiriens à l'occasion du 57ème anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance.

A la veille de cette importante fête, le chef de l'Etat a tenu à « parler en toute franchise » aux Ivoiriens. Le premier des Ivoiriens n'est pas passé par quatre chemins pour rappeler que certaines mauvaises habitudes doivent prendre fin pour que le pays continue sa marche triomphante vers le progrès et le développement.

Le président Ouattara, à cet effet, a fermement marqué sa désapprobation au sujet des crises qui ont secoué l'armée et l'administration. Le chef suprême a précisé que désormais plus rien ne sera comme avant au sein de la Grande muette. La moindre entorse au règlement militaire sera sévèrement sanctionnée.

Car, a-t-il estimé, il est temps pour notre armée de se mettre à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire. « L'important travail de reprise en main de notre armée est plus que jamais nécessaire », indique le chef de l'Etat. Pour ce faire, le président Ouattara rappelle que l'accent sera mis sur la discipline et la formation.

Ainsi que sur la dotation en équipement des différents corps, en passant par l'amélioration des conditions de vie de nos hommes de troupes. « Toutes ces mesures visent à créer une armée véritablement républicaine, réconciliée dans ses différentes composantes, mais aussi avec les populations.

En contrepartie de tous ces efforts de la Nation, j'attends, de la part de nos soldats, de la discipline ainsi qu'un comportement digne et exemplaire », recommande le chef suprême des armées. Sur le même volet de la sécurité, le président de tous les Ivoiriens s'est engagé, pour la lutte contre le grand banditisme, à appuyer davantage la police et la gendarmerie nationales en équipements de pointe pour la sécurité des populations ivoiriennes.

Au plan social, le président Ouattara comprend difficilement qu'après tant de sacrifices pour améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat, qu'il y ait eu des grèves qui ont mis en danger la vie des Ivoiriens et en péril la formation de nos enfants. Il se réjouit que les syndicats et le Gouvernement aient fini par trouver un terrain d'entente sur les revendications qui, pour lui, quelle que soit leur nature, doivent se faire en toute responsabilité dans un cadre légal.

Sur la question de l'alternance en 2020 et de sa succession, le président a invité la classe politique de ne pas en rajouter à la peur et à la crainte des populations, déjà traumatisées par plus de 20 ans de crises. Aussi a-t-il demandé aux membres de l'alliance de mettre un terme à ce débat que ne comprennent pas nos populations. « Nous devons rester unis dans l'intérêt de notre pays.

La satisfaction des besoins de nos concitoyens doit, pour l'heure, être notre seule préoccupation », conseille le président Alassane Ouattara. Sur le chapitre de la prochaine élection présidentielle, le président de la République s'est voulu rassurant.

« Je veux dire aux uns et aux autres que pour la prochaine élection présidentielle, tous pourront se porter candidat, selon les dispositions de notre loi fondamentale qui garantit des élections démocratiques et transparentes », a assuré le président Ouattara.

Tout en demandant aux Ivoiriens de lui faire confiance. Car, a-t-il rappelé, sa quête permanente reste le bien- être de ses compatriotes. « En ce qui me concerne, c'est le seul objectif auquel j'ai l'intention de consacrer toute mon énergie jusqu'au dernier jour de mon mandat », fait-il remarquer. Le président de la République se réjouit que la Côte d'Ivoire ait retrouvé sa place dans le concert des Nations.

A preuve, la levée record de fonds sur le marché financier à l'Eurobond, le plébiscite obtenu par notre pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018- 2019, le franc succès de l'organisation des 8èmes jeux de la Francophonie à Abidjan, au mois de juillet et le prochain sommet Union africaineUnion européenne avec la participation de plus de 80 pays qui se tiendra au mois de novembre prochain. C'est sur une note d'optimisme que le président de tous les Ivoiriens a terminé son adresse en rappelant qu'il n'y a pas de quoi à s'alarmer.

Car, l'horizon s'éclaircit pour notre pays. « La Côte d'Ivoire est un grand pays, qui a su, aujourd'hui, se relever après les graves crises qu'elle a traversées. En cela, je veux rassurer chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien : tous les voyants dans notre pays sont au vert », a rassuré le chef de l'Etat.

Le président de la République a également promis de continuer sa politique inclusive de réconciliation pour une plus forte cohésion sociale entre tous les Ivoiriens. « Faites-moi confiance. Les trois années à venir seront caractérisées par plus d'actions, davantage de croissance et de mieux-être pour tous », s'est engagé le père de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Des paroles qui ont certainement apporté du baume au cœur et rassurer les Ivoiriens quant à l'avenir.