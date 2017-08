Congo-Kinshasa: Ville morte dans la capitale - «Réussite» pour l'opposition, «distraction» pour la MP

«Selon des informations en ma possession, leur autorité morale est en train d'interpeller les uns et les autres, pour leur dire : 'vous m'avez toujours trompé, en me disant que l'opposition congolaise est restée une coquille vide'», se moque Augustin Kabuya.

«Je remercie notre peuple pour cette détermination. Souvent quand nous parlons on nous pose la question de quel peuple vous parlez? Nous avons lancé un mot d'ordre et le peuple a suivi. Cela nous donne encore du courage pour continuer notre combat d'une manière pacifique», se réjouit Augustin Kabuya.

La majorité présidentielle (MP) et l'opposition commentent diversement l'appel aux journées «ville morte», lancé par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Pour l'opposition, cette manifestation a été une réussite. De son côté, la MP parle d'une «distraction.»

