Un début tonitruant. C'est en fanfare que Magic System a débuté, le weekend dernier, la tournée africaine marquant ses 20 ans de présence sur la scène musicale. Comme la charité bien ordonnée commence par soimême, le célèbre et mythique groupe zouglou a choisi de démarrer son périple par Abidjan, son fief, avec trois concerts : deux au Palais des congrès de l'hôtel Ivoire, pour les VIP ; et un au Palais des sports de Treichville pour le grand public.

Samedi soir, pour la première soirée, la somptueuse salle du Palais des congrès a affiché totalement complet. Des personnalités de premier rang dont Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les ministres Kandia Camara, Raymonde Goudou-Coffie, Maurice Kouakou Bandaman, Sidi Touré, Adama Bictogo, Anne Ouloto... aux chefs d'entreprise en passant par des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ainsi que des cadres de l'administration publique et du privé, ont effectué massivement le déplacement pour communier avec le plus célèbre groupe musical ivoirien.

Durant deux heures, A'salfo, Manadja, Tino et Goudé, accompagnés de leur orchestre « Les super gaous », ont fait vibrer ce beau public dans une ambiance totalement folle. Par moments, debout comme un seul, homme, la salle a chanté et dansé au son des succès de Magic System, reprenant en chœur les paroles de certains titres : « Sinikeneya », « Mi wangno », « Amoulanga », « Ki dit Mié », « Chérie Coco », « Solidarité », « Doubéhi », « Tapé Dos », « Petit Pompier »... sans oublier les deux plus gros succès de Magic System « Magic In the Air » et « 1er gaou ».

Le mercure est monté d'un cran quand la Première Dame et les ministres Kandia Camara, Anne Ouloto, Sidi Touré et Adama Bictogo sont montés sur scène pour exé- cuter quelques pas... Entre deux tours de chant, A'salfo a amusé les spectateurs, racontant ici des anecdotes, lan- çant des messages là. Le lead-vocal a aussi réaffirmé l'engagement de Magic System à lutter désormais contre le réchauffement climatique.

Au total, 22 chansons ont été égrenés magistralement, durant deux heures, par les « magiciens du zouglou », si bien que le public n'a pas vu le temps passé. Le lendemain dimanche 6 août, dans encore une salle comble, Magic System a fait le show, en présence de nombreux ambassadeurs dont celui du Royaume du Maroc, Abdelmalek Kettani.

Cette fois, ce sont 23 titres qui ont été passés en revue, essentiellement ceux de la veille, avec en prime quelques pas de la danse de la Première Dame. Enfin, hier, lundi 7 août, Magic System a clos en beauté cette série de trois concerts live au Palais de la culture de Treichville, précisément à l'espace l'Oiseau-Livres. 20 ans après, la magie continue toujours pour ce quatuor du zouglou...