Cote d'Ivoire: 54ème edition de la Coupe nationale) - L'Africa Sports d'Abidjan décroche son 17ème trophée

Un doublé de Gonazo Ya Bi Thomas (48e, 63e) et une réalisation de Guiagon Parfait (88e) ont scellé le sort de l'AS Tanda et surtout permis à l'Africa Sports d'Abidjan de décrocher l'édition 2017 de la Coupe nationale. Le 17ème trophée des Aiglons dans cette compétition qui leur ouvre par la même occasion les portes de la Coupe de la Confédération de la CAF, la saison prochaine.

Une compé- tition à laquelle le club vert et rouge participera avec sa victime du dimanche 6 août 2017 au stade Robert Champroux à Marcory. En cette veille du 57ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'Africa a tout simplement refusé de plier l'échine une troisième fois devant la formation venue du Nord-Est ivoirien.

Ruminant leur vengeance depuis les deux défaites en Ligue 1 (3ème et 16ème journée, défaite 2-1 à chaque fois), le capitaine Zadi Hortalin et ses camarades ont fait échec à une formation de Tanda en manque d'inspiration et de génie. Une aubaine pour Gonazo qui profite d'une inspiration de son jeune milieu de terrain, Guiagon, pour tromper une première fois le portier des jaune et bleu, Cissé Adama (48e).

Et comme s'il s'était réservé pour célébrer avec faste l'indépendance, il conclut parfaitement un contre après l'heure de jeu (63e). Une performance qui lui vaut le trophée de l'Homme du match de cette finale à laquelle ont assisté les ministres François Amichia (Sports et Loisirs) et Pascal Abinan (Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public) aux côtés du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) Sidy Diallo et du président de la Ligue professionnelle de football (LPF), Sory Diabaté.

Et le succès des vert et rouge ne saurait être total sans l'apport de son meneur de jeu. Meilleur espoir de la Ligue 1, Guiagon Parfait, a clos la belle soirée des Aiglons en inscrivant le troisième but. Libre de tout marquage, il reprend victorieusement le coup franc de Mohamed Lamine renvoyé par le montant droit du portier de Tanda (88e).

Avec trois buts d'avance, l'Africa se réconcilie, à nouveau (les Aiglons ont remporté le trophée en 2015), avec Dame Coupe qui avait scellé une union avec le Séwé Sport de San Pedro en 2016. L'AS Tanda qui espérait écrire une nouvelle page de sa fabuleuse histoire dans l'élite du football ivoirien (2 titres de champion en 4 saisons de présence en Ligue 1) devra patienter.

Mais en attendant, les hommes de l'entraîneur Koffi Firmin doivent remonter vite cette défaite et préparer la Coupe de la Confédération de la CAF 2017-2018. L'Asec Mimosas, malgré son élimination en quarts de finale, détient toujours le record de succès en Coupe nationale (19).