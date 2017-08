Madagascar: Toliara - Succès du festival Renew RN9

Pour sa première édition, le Festival Renew RN9 a été, un grand succès sur tous les plans. Le sport et la culture y ont été mis en évidence.

La 1ère édition du festival Renew RN9 a été organisée sur cinq jours dans le Sud-Ouest. Au départ de Morombe le mardi 1er août, les 50 cyclistes et leurs accompagnateurs sont arrivés à Toliara le dimanche 6 août vers 11 h. Les festivaliers ont partagé leur bonne humeur en faisant le tour de la ville au grand bonheur de nombreux spectateurs venus les accueillir. La distance de 206 km a été répartie en six étapes.

« On a choisi le mode vélo car c'est un vecteur écologique et festif qui peut attirer plus de participants, percutant pour bien faire passer le message sur les problèmes de l'environnement », a déclaré Réné Walson Walfang, coordinateur de l'association Planet Renew.

Potentialités locales

Selon toujours les organisateurs, les activités de cette manifestation s'articulait autour d'un festival sportif (course de vélo), artistique et culturel (concert à Morombe et à Mangily), afin de contribuer à la protection et à la soutenance des droits culturels des populations locales, en particulier des jeunes. Il s'agissait de leur offrir l'opportunité, l'espace et l'appui pour y partager le savoir, le capital symbolique, l'énergie, ainsi que la créativité que ces populations détiennent. Il fallait les amener à participer de manière active, à travers leurs expressions culturelles, à l'édification d'une culture et d'une esthétique inclusives englobant la totalité des potentialités locales. Enfin, le festival a contribué à l'émergence de leadership des jeunes dans la construction sociale en cours, en les engageant dans un processus de développement de l'entrepreneuriat culturel, social et environnemental.

En fait, ce festival a offert un espace de représentation et d'échange entre le grand public, les artistes issus de différents milieux et disciplines, tels que les musiciens, danseurs, plasticiens, peintres, photographes, poètes, conteurs et les artisans locaux.