Sénégal: Avec 3 deputés - Le Pur entend être leader de l'opposition parlementaire

Le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) a fait son évaluation des élections législatives du 30 juillet 2017 à l'issue desquelles il a obtenu 3 députés. L'enseignement tiré par le Professeur Issa Sall, tête de liste nationale du Pur est qu'au sortir de ce scrutin, sa formation entend être chef de file de l'opposition parlementaire.

Le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) se proclame être le premier parti politique au Sénégal et en même temps chef de file de l'opposition à l'issue des élections législatives du 30 juillet 2017. En conférence de presse, hier, à l'université du Sahel, la tête de liste nationale du Pur lors de ces élections, le Professeur Issa Sall informe que son parti n'est pas la quatrième force politique après ces législatives comme le soulignent beaucoup d'observateurs mais plutôt la première.

Il justifie son argument par le fait que les trois premiers de ces élections à savoir « Benno Bokk Yakaar », « Wattu Sénégal » et « Mankoo Taxawu Sénégal » sont des coalitions de partis et non un seul parti politique et « les coalitions naissent à la veille des élections et disparaissent dès le lendemain ». D'après lui, Bby regroupe 45 partis politiques et a obtenu 125 députés.

Ce qui fait, selon ses calculs, que chaque parti de cette coalition n'a pas plus de 2,5 députés si l'on fait le ratio. « Wattu Sénégal », la coalition qui a été dirigée par l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a obtenu 19 députés. Mais, selon le Pr Issa Sall, « Wattu Sénégal » regroupe au moins 15 partis politiques, ce qui donne un ratio de 1,26 député pour chaque parti. « Mankoo Taxawu Sénégal » qui est venue en 3ème position avec 7 députés regroupe 10 partis politiques, ce qui fait moins d'un député pour chaque parti. Quant au Pur qui n'était pas parti en coalition lors de ces joutes électorales, il a obtenu 3 députés.

« Nous réclamons le statut de l'opposition parlementaire parce que nous sommes le seul parti à avoir 3 députés à l'Assemblée nationale. Le statut de chef de l'opposition doit être finalisé parce qu'il a été déjà voté et il doit nous revenir », défend le Professeur Sall. En effet, l'objectif décliné par les élus du parti, a-t-il rappelé, est « qu'un député Pur fera mieux que tout un groupe parlementaire ou toute une majorité à l'Assemblée nationale ».

Le début d'un commencement

Par ailleurs, le Professeur Issa Sall a informé, lors de cette conférence de presse, que l'objectif du Pur était seulement de redynamiser le parti et cela a coïncidé avec les élections législatives. Ainsi, la formation qu'il dirige a pris l'initiative de prendre part à ces élections. Finalement, le Pur en est sorti avec 3 députés. Mais si le Pur a réussi à convaincre 155.037 électeurs à voter pour sa formation, a dit le Pr Sall, c'est parce qu'il a montré « l'engagement et la sincérité de « faire souffler un vent nouveau d'un véritable changement au-delà de tout clivage, de favoritisme ou de népotisme de quelque forme que ce soit ».

Ces élections, a-t-il poursuivi, ne sont que le début d'un commencement car le Pur compte « mener une belle et prometteuse aventure ». Malgré les résultats qu'il a obtenus à l'issue de ces élections, le Pur juge que les dernières législatives ont été mal organisées. Le Professeur Sall a également déploré l'ouverture tardive de beaucoup de bureaux à l'intérieur du pays.