Maroc: Deux jeunes guinéens représenteront Orange Guinée au tournoi E-sport d'Orange au Maroc

C'est bien qu'orange prenne des initiatives comme ça, ça permet aux jeunes d'être cadrés dans l'épanouissement et l'amusement. Moi j'ai grandi avec ça, depuis tout petit, je ne fais que jouer et c'est devenu une partie de moi. Je remercie beaucoup orange pour l'initiative », a-t-il indiqué.

Interrogé, N'faly Kaba "Kent" gagnant dans la catégorie Street Fighter 5 s'est dit très satisafait d'avoir gagné et promet de relever le défis au Maroc. Ce jeune de 26 ans salue l'initiative d'orange-Guinée et se dit prêt à relever le défi une fois à Casablanca.

Pour figurer sur la liste des candidats, l'intéressé doit être un abonné orange, avoir plus de 18 ans et avoir un passeport guinéen en cours de validité.

Dans son discours, Idrissa Diakité chef service sponsoring et événementiel d'orange-Guinée a dit que e-sport week permet à orange d'accroitre sa proximité avec les jeunes mais aussi de valoriser leur talent. Mais aussi pour permettre aux jeunes de participer au tournoi des différentes filiales d'Orange à travers l'Afrique et le monde.

