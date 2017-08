Sénégal: Législatives - La conférence des leaders de BBY se félicite de la « nette victoire » de la coalition

La conférence des leaders de « Benno Bokk Yaakaar » réunie hier, autour du Président Macky Sall, Président de la coalition Bby apprécie les résultats provisoires issus des élections législatives du 30 juillet et se félicite de la « nette victoire » de la coalition.

« A l'issue d'échanges fructueux, les leaders de Bby saluent, d'une seule et même voix, la nette victoire de la coalition qui a remporté 42 départements sur 45, au plan national et 7 des 8 départements dans la diaspora, conférant ainsi au camp présidentiel une majorité confortable à l'Assemblée nationale avec 125 députés sur les 165 », lit-on dans un communiqué.

Une telle victoire, selon elle, traduit, d'une part, « l'adhésion des larges masses de notre peuple aux politiques initiées depuis 5 ans par le président de la République, Macky Sall, et mises en œuvre par son gouvernement sous la conduite de son Premier ministre, Mahammed Boune Abdallah Dionne », d'autre part, « la confiance qu'elles placent dans les hommes et les femmes investis sur les listes de Bby ». D'après Bby, la victoire est d'autant plus « éclatante » qu'elle survient dans un « contexte d'une complexité particulière avec la tenue des législatives avant la Présidentielle, l'adversité de 46 listes concurrentes et les opérations d'intoxication et de manipulation déroulées par l'opposition ».

Ouverture au dialogue

Les leaders de la coalition se félicitent aussi de la mobilisation des populations qui « sont allées voter en masse, à 54%, dans le calme et la sérénité, malgré les menaces et autres défis lancés par une frange de l'opposition à l'effet d'installer un climat de terreur, le jour du scrutin ». Elle estime que la volonté du peuple s'est exprimée « très nettement », tranchant définitivement le débat sur la représentativité de Bby qui appelle désormais à « tourner la page des législatives, à se mobiliser et à participer activement à la construction de ce pays qui a besoin de toutes ses forces vives ».

Elle rappelle que la victoire s'est construite patiemment et méthodiquement au moyen d'une « stratégie concertée avec une discipline acceptée par tous, dans l'unité et la solidarité, aplanissant frustrations et incompréhensions au sein d'un Benno mû par un même élan, tendu vers un même objectif ». C'est pourquoi « Benno » félicite tous les militant(e)s et sympathisant(e)s des différentes composantes de la coalition qui, conjuguant leurs efforts, dans une unité remarquable, se sont mobilisés partout pour faire triompher la liste. Enfin, les leaders de « Benno » qui se disent convaincus que « le dialogue est consubstantiel à la démocratie », réaffirment « leur ouverture constante au dialogue et à la concertation ».