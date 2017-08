Maroc: Quatorze films en compétition au Festival du cinéma africain de Khouribgua

Quatorze films participeront à la compétition officielle de la 20ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribgua, qui sera organisée du 9 au 16 septembre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La compétition officielle de cette édition, qui coïncide avec le 40ème anniversaire de la création du festival (1977-2017), verra la participation de 14 films qui seront en lice pour remporter le grand prix "Ousmane Sembène", indique un communiqué de la Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribgua (FFCAK), initiatrice de cet événement, qui précise que la liste des pays représentés inclut, outre le Maroc, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Bénin, le Togo, le Rwanda, le Mozambique et le Mali.

Les films prenant part à cette édition sont "Children of Mountain" de la réalisatrice ghanéenne Priscilla Anany, "Félicité" du réalisateur sénégalais Alain Gomis, "Frontières" de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, "Good luck Algeria" du réalisateur algérien Farid Bentoumi, "Hedi, un vent de liberté" du Tunisien Mohamed Ben Attia, "Un jour pour les femmes" de l'Egyptienne Kamla Abou Dikra, et "Kalushi" du Sud-africain Mandela Walter. Il s'agit également des films "Organisation incontrôlable" du Béninois Arnold Aganssi, "Solim" du Togolais Steven Af, "L'orage africain" du Béninois Sylvestre Amoussou, "Le belge noir" du Rwandais Jean-Luc Habyarimana, "Le train de sel et de sucre" de la Mozambicaine Licinio Azevedo, "Wùlu" du Malien Daouda Coulibaly, et "Hayat" du Marocain Raouf Sebbahi, selon le communiqué de la FFCAK.

Le jury de la compétition officielle, qui sera présidé par le poète et écrivain marocain Abdellatif Laâbi, sera composé de l'actrice Rokhaya Niang (Sénégal), de l'artiste plasticienne Zoulikha Bouabdellah (Algérie), de l'actrice Sonia Oukacha (Maroc), de l'auteur et musicien Ray Lema (RDC), du producteur et réalisateur Pedro Pimenta (Mozambique) et de Nico Simon, président d"'Europa Cinemas" au Luxembourg.

Le festival, qui prévoit d'autres prix dont celui du jury, de la réalisation, du scénario, ainsi que le prix "Mohamed Bastaoui" du meilleur premier rôle masculin, le prix du meilleur premier rôle féminin, les prix des meilleurs seconds rôles masculin et féminin, constitue désormais un rendez-vous annuel renouvelant l'union liant les cinéastes marocains à leurs homolgues africains, afin d'échanger sur les dernières productions cinématographiques du continent.