Sénégal: Fraternité entre coreligionnaires

« Celui à qui on interdit de tuer un insecte ou de couper un arbre n'est guère autorisé à offenser son semblable... Le port d'un seul habit, de la même couleur enseigne au pèlerin cette égalité parfaite entre les hommes, en dépit des catégories sociales disparates et les fonctions et titres... Enfin, l'orientation de tous vers la Kaaba magnifie l'unité des buts et des visions entre les membres de la Oumma islamique », expliquait encore Bamba Ndiaye.

Ainsi, chaque acte de la Oumra ou du Hajj symbolise la grandeur d'Allah et consacre le nécessaire dévouement à son adoration... La oumra humanise le pèlerin et l'initie à l'adoration permanente d'Allah, soulignait encore M. Ndiaye.

Cet aspect terminé, nous effectuons deux unités de prières dans le périmètre de ce qui est appelé le « Makan Ibrahima », symbolisé par une sorte d'édifice en or. S'ensuit alors le parcours entre Safa et Marwa, ponctué souvent d'une accélération de la cadence à certains endroits.

