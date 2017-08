Congo-Kinshasa: A qui profitent les attaques de la secte Bundu dia Kongo?

Cette polémique entre le pouvoir et l'opposition intervient alors que, depuis lundi soir, le débit est ralenti pour l'internet mobile en République démocratique du Congo, ce qui empêche le partage de photos et de vidéos. Une mesure prise par le gouvernement pour éviter les « échanges abusifs d'images », selon les explications officielles.

« Le projet initial de l'opposition, c'est d'instaurer un régime d'exception à la faveur d'un chaos artificiellement créé pour trouver une légitimation à cette opération », juge le président de la Convention pour la République et la démocratie (CRD). Pour lui, « tout ceci ne participe qu'à leur projet macabre pour le peuple et qui est contre la démocratie ».

« Je me pose les mêmes questions que tout le monde se pose. Ce n'est pas du tout clair. Cette organisation qui n'a pas de grandes capacités logistiques, ni organisationnelles, ni tactiques, qui fait annoncer d'avance que tel jour nous allons attaquer, et qui, ce jour-là, attaque... »

Mais de nombreuses zones d'ombres entourent ces attaques. Des vidéos et des photos montrant les forces de sécurité escortant - sans intervenir - les Bundu dia Kongo, notamment à Boma, jettent notamment le trouble, alors que toute manifestation de l'opposition et de la société civile est réprimée depuis un an.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.