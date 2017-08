Maroc: 12ème Exposition régionale de l'artisanat à Al-Hoceima

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

La ville d'Al Hoceima jouit de potentialités importantes en matière d'artisanat, entre autres, la poterie d'Iderdouchen et les produits à base végétale de la région de Rouadi, a relevé Mme Belkaidi, ajoutant que les produits de la région sont très prisés pour leur qualité et leur valeur esthétique. Cette manifestation, qui se tient du 7 au 17 août, a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la province d'Al Hoceima, Farid Chourak et du président du conseil municipal d'Al Hoceima, Mohamed Boudra.

De son côté, la déléguée provinciale de l'artisanat à Al Hoceima, Souad Belkaidi, a souligné que cette exposition qui connait la participation d'un ensemble d'artisans et de professionnels d'Al Hoceima ainsi que des autres régions du Royaume, est une occasion de commercialiser les produits et d'échanger les expériences entre ces différents participants.

C'est aussi une occasion de promouvoir les métiers d'artisanat de la région à travers la participation de plus de 50 artisans de différents métiers, a relevé M. Bouhdada, notant que l'artisanat est un secteur qu'il faut développer afin de permettre aux professionnels de contribuer au développement de leur région et de préserver un patrimoine ancré dans l'histoire du Maroc.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.