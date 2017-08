Le tabac constitue l'un des facteurs les plus négatifs sur la santé. L'épidémie de tabac tue… Plus »

Il en est de même des taxes des péages dont 1,5% des montants collectés contribue à l'alimentation de ce fonds. Il faut que tous les agents se sentent concernés ; cela motivera les agents et aidera à combattre même l'incivisme et la corruption », a t-il relevé.

On ne demande pas qu'il y ait égalité, mais au moins équité, car c'est toute la Police qui contribue à l'alimentation de ce fonds qui est constitué d'amendes forfaitaires dont 80% vont dans le budget de l'Etat et 20% reviennent à la Direction générale de la Police.

« C'est la disparité qu'on a constatée dans la répartition des ressources allouées à ce fonds d'équipement ; la plus grande partie est allouée aux directions centrales et une très faible partie, un peu moins de 15%, aux services déconcentrés.

Mais chaque année, on remarque qu'il y a des reliquats à hauteur de plusieurs millions de F CFA. Le montant qui est actuellement dans le compte, ne nous a pas été montré. Nous pensons donc que c'est un manque de transparence. On repart insatisfait, car il n'y a pas de transparence. Nous voulons la transparence totale, de 1979 à 2016 », a-t-il martelé.

« L'exercice a été un très bon travail qui montre que tous ceux qui ont géré, qu'ils sachent qu'ils ont un devoir de redevabilité », s'est-il réjoui, avant de proposer que tout soit remis à plat. « Je suis de ceux-là qui disent de remettre tout à plat et de faire les retouches nécessaires ; sinon on va tout droit dans le mûr », a prévenu Simon Compoaré. Si les premiers responsables estiment, au regard du rapport, qu'il n'y a pas de malversations liées audit compte, ce n'est pas le cas de l'UNAPOL.

« Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un problème de gestion à revoir. Mais au stade actuel, on ne peut pas dire qu'il y a eu malversations, encore moins une dissipation des fonds comme on pouvait le penser.

