Guinée: Bangoura remet les Guinéens dans le droit chemin

"Il faut gagner les quatre derniers matches et voir ce que vont faire nos concurrents. Notre premier objectif reste de participer à la CAN 2019, mais nous avons encore nos chances d'être du voyage en Russie. Nous nous battrons jusqu'au bout".

Bangoura sait toutefois que la Libye n'aura rien d'une victime expiatoire. Les hommes de Jalal Damja ont gagné au Cap-Vert lors la dernière journée des qualifications pour la CAN 2017 et ont entamé leur parcours dans les préliminaires de la CAN 2019 en battant largement les Seychelles.

Au début, nous avons bien joué mais nous avons manqué de réalisme. Nous avons également souffert sur le plan tactique. Avec le temps, j'ai fait passer mon message et mes joueurs ont commencé à l'assimiler. Nous avons ensuite progressé mentalement et tactiquement, comme le prouvent nos derniers résultats."

"Je ne suis pas sélectionneur de la Guinée depuis longtemps et c'est ma première expérience à ce niveau", tente de se justifier Lappé Bangoura au micro de FIFA.com. "J'ai besoin de temps pour m'adapter et imposer ma philosophie.

· La Guinée a battu le Cameroun et la Côte d'Ivoire au cours des six derniers mois

