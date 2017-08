Ile Maurice: Distribution d'eau - Le robinet fait des siennes dans le Nord

Les habitants des régions du Nord devront prendre leur mal en patience.

La fourniture d'eau est irrégulière depuis quelque temps quoique les réservoirs à travers l'île affichent un taux de remplissage de plus de 90 % dans certains cas. La Central Water Authority (CWA) impute la faute à une pompe qui est tombée en panne, à Forbach, récemment.

Selon un préposé de la CWA, cela a engendré un manque à gagner d'environ 10 000 mètres cubes d'eau dans le réseau de distribution. Notre interlocuteur précise que la situation devrait retourner à la normale d'ici quelques jours. Sauf dans certaines zones de Grand-Baie, comme à rue Dispensaire et Iqbal Lane. Raison évoquée : ces différentes zones de la localité ne sont pas alimentées par de gros tuyaux de distribution d'eau. Des travaux seront bientôt entrepris à ces endroits.

Coromandel n'échappe pas non plus aux coupures. Le préposé de la CWA nous confie que des ouvriers remplacent actuellement les tuyaux fabriqués en amiante dans la région. Mais les travaux ont été retardés car des malfrats ont emporté 20 mètres de câbles qui étaient connectés à une pompe à eau submersible. Cette situation a causé pas mal d'inconvénients durant le week-end et la demande en eau avait alors augmenté. Mais tout est maintenant sous contrôle, souligne-t-il.

Selon les derniers relevés effectués par la Water Resources Unit, le niveau d'eau de nos réservoirs est confortable. Quatre réservoirs sur six sont remplis à plus de 90 %. Il s'agit de Mare-aux-Vacoas (97,1 %), Piton-du-Milieu (99 %), Mare-Longue (94,4 %) et Midlands (99,4 %). Le taux de remplissage pour les deux autres réservoirs sont comme suit : la Nicolière, 89,2 % et La Ferme (69,9 %). Globalement, nos réservoirs étaient remplis à 93,1 % au lundi 7 août. À la même époque l'année dernière, le taux de remplissage global se chiffrait à 97 %.