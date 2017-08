Ile Maurice: Transport gratuit - Rs 2 milliards de subventions à répartir «judicieusement»

Comment distribuer judicieusement Rs 2 milliards de subventions aux compagnies d'autobus ?

La firme PricewaterhouseCoopers (PwC) de l'Inde a formulé des recommandations au ministère des Infrastructures publiques pour la réforme du transport gratuit, notamment. Un rapport qui a été déposé sur la table du Conseil des ministres, le vendredi 28 juillet. Bien que la National Transport Authority (NTA) ait déjà entamé quelques changements, apprend-on, un nouveau mécanisme devra être mis en vigueur d'ici la fin de l'année. Et à la longue, le paiement des trajets se fera par carte électronique.

Cette nouvelle formule de paiement est actuellement au stade de préparation par le ministère des Finances et celui des Infrastructures publiques. Les compagnies d'autobus ainsi que les propriétaires devront soumettre un rapport quotidien sur le nombre d'élèves et de pensionnés transportés au cours de la journée. «Les inspecteurs de la NTA augmenteront la fréquence de leurs visites surprises dans les gares et les écoles. Ils voyageront également dans les autobus. Nous aurons donc une indication si leurs rapports sont fondés», précise une source au ministère des Infrastructures publiques.

Outre ce rapport, la firme des consultants a proposé au ministère de ne pas se baser sur le nombre de véhicules enregistrés au sein de la NTA par les propriétaires d'autobus pour les payer. À titre d'exemple, s'ils possèdent actuellement trois autobus, les propriétaires ont des subventions pour les trois véhicules même si l'un d'entre eux n'a effectué aucun trajet pendant toute une journée. Dorénavant, les propriétaires devront justifier que toute leur flotte était à la disposition du public et non pour des voyages privés comme des excursions. Malgré la difficulté de cette tâche, le gouvernement devra trouver un mécanisme approprié.

Par ailleurs, d'ici 2018, ce sont les données enregistrées sur une carte électronique qui seront prises en considération pour payer chaque autobus, dépendant du nombre d'élèves et de pensionnés véhiculés mensuellement. La NTA a déjà entamé une réforme pour informatiser tout son système afin d'utiliser la smart card qui sera en possession de chaque passager. Des consultations sont en cours avec plusieurs firmes, notamment la State Bank of Mauritius et Mauritius Telecom, pour réaliser ce projet.

L'organisme chargé de réguler le secteur du transport devra également recruter «incessamment» un consultant pour passer au mode informatique. D'ailleurs, dans son rapport, PwC propose d'améliorer la structure de la NTA. «Elle devra s'occuper davantage du contrôle du secteur du transport dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'elle offrira des services en ligne. Elle veillera à ce que tous les règlements soient respectés», explique-t-on.

D'ailleurs, ce rapport a été commandé par le gouvernement après que des abus ont été notés dans le système du transport gratuit, mais également pour améliorer le service du transport public qui génère une recette de Rs 5 milliards annuellement. Le gouvernement subventionne le transport gratuit et les récentes hausses des carburants à hauteur de Rs 2 milliards. «Nous voulons que cette subvention soit utilisée à bon escient. Il nous faut aussi un meilleur service», souligne notre interlocuteur.

Un One-stop-shop

Effectuer toutes les démarches dans un seul endroit. C'est l'un des objectifs de la NTA, qui a envoyé une ébauche de son projet au parquet. Elle veut aménager un bureau où le public pourra entamer toutes ses démarches sous le même toit après l'acquisition d'un véhicule. Actuellement, les acheteurs doivent se partager entre le siège de la NTA, à Cassis, et le bureau du Registrar, à Port-Louis, pour les formalités.