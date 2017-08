Burkina Faso: Ville d'Hiroshima au Japon - Dr Lassina Zerbo, citoyen d'honneur

Le tabac constitue l'un des facteurs les plus négatifs sur la santé. L'épidémie de tabac tue… Plus »

Le Dr Lassina Zerbo, désormais Citoyen d'honneur d'Hiroshima, a pris l'engagement de porter les valeurs défendues par ladite ville et ses dirigeants et d'en être l'ambassadeur.

A l'occasion de la remise de la médaille et du certificat au Dr Zerbo, le maire de la ville, Kazumi Matsui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du récipiendaire du jour. L'édile a salué le travail abattu par l'OTICE sous sa direction et l'a exhorté à poursuivre dans cette dynamique.

Laquelle mission consiste à exhorter les leaders du monde à créer une humanité sans arme nucléaire, à contrôler les armements et les systèmes de sécurité que leurs pays respectifs produisent, dissuader les puissances nucléaires actuelles de poursuivre leurs essais et empêcher les Etats ne disposant pas de l'arme atomique de s'en doter.

Et c'est à juste titre l'ordre d'idée dans lequel Dr Lassina Zerbo, et de l'OTICE qu'il dirige, s'inscrit « être le porte-flambeau d'un monde débarrassé à jamais des armes nucléaire ». Une mission, certes difficile, mais pas impossible.

La cérémonie de distinction (remise de médaille et de certificat) s'est déroulée, le 5 août 2017 à Hiroshima, en présence du maire, Kazumi Matsui et de nombreuses autorités de la ville. Une distinction qui vient s'ajouter à plusieurs autres, faisant ainsi de cette personnalité Citoyen d'honneur de plusieurs villes et Citoyen du monde tout simplement.

