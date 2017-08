Guinée: Hadja Koumanthio Zeinab Diallo présente son prix aux citoyens de sa ville natale

· La Guinée a battu le Cameroun et la Côte d'Ivoire au cours des six derniers mois Plus »

« ... .au niveau de l'Europe ,il ya maintenant une grande tendance qui veut que les peuhls de tous les pays se mettent ensemble parce qu'ils ont la même culture ,ils ont des projets en commun pour aider les populations surtout peuhles qui sont quasi rurales et donc il y a de très grands projets qui ont été élaborés et qui sont d'ailleurs entrain d'être exécutés dans certaines parties de l'Afrique au profit de ces populations rurales qui vivent un peu marginalisées et un peu démunies donc chaque deux ans ,ils organisent une grande rencontre pendant laquelle ils cherchent à doter de prix les personnes qui auront fait de bonnes choses durant les 24 mois écoulés.

