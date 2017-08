Congo-Kinshasa: Vie des clubs - L'AS V.Club se sépare de la majorité de ses étrangers

V.Club renouvelle son effectif pour la prochaine saison sportive, indique-t-on. L'équipe a libéré la majorité des joueurs étrangers recrutés la saison passée.

L'on apprend que l'attaquant international rwandais Ernest Sugira, les Swazis Mthunzi Shikisha, Félix Gerson Badenhorst et le Botswanais Onkabetse Makgantai, le Zimbabwéen Machapa et l'Équato-guinéen Francisco Ondo, alias Obama, ont été libérés de leur bail avec les Dauphins Noirs de Kinshasa. L'on cite aussi le nom de l'attaquant rwandais de souche RD-congolaise Taggy Etekiama, le gardien de but burkinabé Daouda Diakite à qui l'on aurait signifié de chercher des clubs pour la saison prochaine. Les deux Camerounais du club, le portier Nelson Lukong et le milieu offensif Yazid Atouba ont été conservés, et l'on parle de plus en plus de l'arrivée probable d'un autre milieu offensif camerounais, Ayuk Taku, en provenance du FC Renaissance du Congo.

À propos des joueurs nationaux qui figurent sur la liste de départ, il y aurait le nom du latéral droit Dido Bafola, alors que Jésus Muloko et Djuma Shabani de Renaissance du Congo seraient en instance de signer avec le team vert et noir de Kinshasa. V.Club nettoie donc ses écuries en vue de la prochaine saison qui pourra être dense avec le championnat national et la Ligue des champions d'Afrique, le club ayant terminé cette saison à la deuxième position à la Division 1.