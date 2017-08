Mali: Ouvrages hydrauliques - La CEDEAO cite le cas du barrage de Sélingué

Le Directeur général de l'Office de Développement Rural de Sélingué, Mamadou Baba Diallo, a rappelé que le projet barrage de Sélingué visait à satisfaire les besoins en énergie de la ville de Bamako et de ses environs jusqu'à l'horizon 1990. De même, il vise à accroitre les superficies agricoles irriguées avec maitrise totale de l'eau pour 1100 hectares dans l'immédiat, et à accroitre les productions halieutiques.

Les résultats de l'Etude ont été rendus publics lors d'un atelier de restitution et de validation, le jeudi 03 Août 2017 à Bamako, par un groupe de chercheurs, en présence du Directeur général de l'Office de Développement Rural de Sélingué, Mamadou Baba Diallo et des acteurs intervenant dans le domaine.

