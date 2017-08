Egypte: Les Egyptiens résignés face à une augmentation des prix de 30%

L'ouvrage intitulé "L'Égypte pharaonique sève nourricière des langues et cultures… Plus »

Plus de 100 millions d'euros auraient ainsi été détournés. La semaine dernière un responsable du ministère de l'Approvisionnement a été arrêté pour avoir détourné 2 millions d'euros en moins d'un an.

Mais dans un pays ou le salaire mensuel minimum est de 60 euros par mois, la vie devient de plus en plus difficile pour une bonne partie de la population. Selon les estimations, plus d'un quart de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 dollars par jour et par personne.

Contrairement à ses erreurs passées, le Fonds n'a pas exigé la hausse des produits de première nécessité comme l'huile, le sucre et surtout le pain. La galette de 300 grammes est toujours vendue à un demi-centime d'euro. L'Egyptien a droit à cinq galettes par jour et à d'autres produits à condition d'être muni d'une carte d'approvisionnement.

