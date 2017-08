Tunisie: Le port en fête

Les bienfaits multiples de la sardine

Des médecins et des diététiciens se sont attardés sur la richesse nutritive de la sardine,en louant ses mérites et bienfaits : riche en oméga 3, en protéines, en calcium, en phosphore et en fer, la sardine compte aussi des propriétés anti-oxydantes. De ce fait, les sardines contribuent largement à la bonne santé cardiovasculaire et au renforcement des os, sans parler de la présence, en bonnes doses de la vitamine D, du magnésium et de la vitamine B12. Par ailleurs, la sardine se prête à toutes les sauces : ainsi, ce produit marin de qualité peut être servi, tout frais, ou en conserve, au four, en grillade ou en friture.

Il est donc conseillé dans tous les menus. A Mahdia, la sardine a toujours collé au nom de cette ville où festoyer est synonyme d'une myriade de plats appétissants à base de poissons bleus ou nobles. Le tout, dans une ambiance festive et gaie. Ces poissons prolifèrent aux rivages de la péninsule mahdoise et Mahdia a été, durant longtemps, tête de proue en matière de conserves de sardines, en boîtes ou séchées.

A l'aube, à l'heure du retour des embarcations au port, l'on peut s'offrir le meilleur spectacle de poissons frétillants et scintillants à la lumière du jour qui s'annonce. De même, la pêche aux «lamparos» est une scène remarquable en dynamisme, en entraide et collaboration. Bref, la sardine est une partie intégrante de l'identité culturelle et économique de la ville mahdoise.

Ainsi, les jours où le poisson bleu règne en maître sur les étals, tous les prix baissent et tout le monde y trouve son compte et, a contrario, l'effet d'entraînement se fait remarquer lors des tempêtes ou lors des périodes de grande lune, faute de sorties en mer, et là, les prix flambent à tous les niveaux.

Un festival déjà ambitieux

Il est à remarquer que ce festival dédié à la sardine s'est fixé des objectifs, dont : la valorisation de l'image de Mahdia, en tant que ville méditerranéenne riche en promesses, en histoire et se prévalant d'un patrimoine axé sur la mer et la pêche, le renforcement de l'activité économique de la pêche, en tant que vecteur de développement intégral, le lancement de la création d'événements prometteurs autour du produit de la sardine, l'intégration du port de pêche dans la dynamique touristique et culturelle de la ville et, enfin, la promotion de la culture de la belle vie et de la joie.

Ce festival,qui vient donc de naître, deviendra un rendez-vous annuel pour célébrer la sardine qui sera au menu de grands débats et colloques scientifiques, d'ateliers de réflexions et l'on s'achemine déjà vers une ouverture sérieuse de ce festival sur l'international, comme l'a précisé Adnène Hamza, instigateur de l'idée. Bon vent à ce nouveau-né.