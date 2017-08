Burkina Faso: Compte 49 de la police - Soupçons de malversations non confirmés

Après le service payé, le compte d'équipement, couramment appelé « compte 49 », constitue l'un des principaux motifs de revendication du syndicat de police, l'UNAPOL, qui exige la transparence sur la gestion des fonds.

Le 17 mai dernier, l'Inspection générale avait livré un rapport accablant sur le service payé. Cet exercice de transparence a été réédité le 8 août 2017 sur le compte 49 et concerne la période 2014 à 2016. Mais cette fois, selon le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, rien ne prouve à l'heure actuelle qu'il y a eu des malversations.

Le rapport sur le service payé avait révélé que la hiérarchie policière se taillait une grande partie de la manne issue des prestations institutions comme les banques et les hôtels. Le reste était le plus souvent détourné de sa destination initiale ou dépensé sans pièces justificatives.

L'ampleur des malversations avait suscité toute sorte de fantasmes sur un autre fonds spécial alloué par le ministère de l'Economie et des Finances à la police nationale pour lui permettre de combler son déficit budgétaire et de faire face aux imprévus: le compte 49. Mais il n'en est rien, selon les fins limiers de l'inspection générale des services de police qui viennent de livrer un rapport à ce sujet.

D'abord, a tenu à préciser Simon Compaoré, « contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce compte ne brasse pas des milliards, ce sont plutôt des centaines de millions ».

L'inspecteur général, Saïdou Zetiyenga, qui a conduit l'enquête, a indiqué que le compte 49 est alimenté par 20% des recettes des amendes forfaitaires 1,5% de la taxe de péage et d'autres recettes. « C'est important de préciser que ce ne sont pas toutes les amendes forfaitaires », a-t-il déclaré.

Il ressort de l'exposé de Saïdou Zetiyenga que la gestion du fonds d'équipement suit une procédure simplifiée qui peut se passer d'un contrôle financier. Les passations de marché se faisaient par entente directe avant l'instauration en 2015 de la cotation qui permet la soumission de plusieurs offres.

Si le compte 49 existe depuis 1979, les radars des auditeurs n'ont couvert que la période 2014 à 2016. Un certain nombre de manquements sont apparus sur l'écran.

Le constat fait en effet état de plusieurs contrats qui ont été signés pour l'acquisition d'un même bien alors qu'un seul aurait suffi. Une disparité criarde a également été relevée : la plupart des fonds sont utilisés par la direction générale de la police (98% en 2014, 95% en 2015 et 93% en 2016) au détriment des services déconcentrés.

Action psychologique

L'inspection générale s'est en outre penchée sur une caisse noire officielle. Désigné sous l'appellation « Action psychologique », ce fonds sert à l'opérationnalisation des unités de renseignements et à l'entretien des informateurs. Entre 2014 et 2016, 85 millions de FCFA sont sortis des caisses pour « engraisser » les indics. «L'information, ça s'achète », dira Simon Compaoré. Ces fonds sont gérés « avec discrétion », a indiqué Saïdou Zetiyenga qui n'a pas pu jeter un regard plus poussé sur les dépenses officieuses de la République.

Comme bilan, l'inspecteur général note des insuffisances dans l'application des textes régissant la commande publique, « même si c'est une procédure allégée », et le manque de communication sur le compte 49 lui-même, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les supputations.

Après la livraison des conclusions des auditeurs, l'UNAPOL, par la voix de son secrétaire général, Wakilou Sénou, a affirmé « être restée sur sa faim ». Le principal grief étant la limitation de l'enquête à trois années alors que le compte 49 existe depuis 1979. Il s'émeut du fait qu'aucun bilan de la situation des fonds à l'heure actuelle n'ait été livré.

Le mémoire en défense

Même si les enquêteurs n'ont pas décelé une quelconque malversation, le directeur du matériel et du budget, Emmanuel Kaboré, a apporté au cours de la restitution du rapport des éléments d'explication sur les insuffisances constatées. Il a fait remarquer que l'argent n'existe pas tout de suite dans le compte. « Ça vient au fur et à mesure » alors que le besoin est, lui, « réel et immédiat ». Ce qui explique, selon lui, la signature de plusieurs contrats pour le même bien, mais échelonnés dans le temps.

Quant à la monopolisation des fonds par la direction générale de la police, Emmanuel Kaboré assure que même si le matériel est acquis au nom de la direction générale, il est ventilé par la suite aux services de police dans les différentes régions.

Le premier flic du Faso a tout de même reconnu qu'il y a « des réglages à faire pour que ce fonds soit plus efficient ». Il faut, selon Simon Compaoré, régler les problèmes de communication à travers la rédaction d'un guide sur le « compte 49 » au profit des pensionnaires de l'Ecole nationale de police, mettre en place une clé de répartition pour une meilleure équité et faire un bilan annuel de l'exécution des fonds. D'ores et déjà, le rapport de l'enquête a été transmis au président du Faso, au président de l'Assemblé nationale, au Premier ministre et à l'ASCE/LC.