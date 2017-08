Tunisie: Quand la ligne de force se fissure...

Les déclarations contradictoires de Mohamed Ben Salem et Abdelkrim Harouni et concordantes de Hafedh Caïd Essebsi et Borhène Bsaiès tendraient à officialiser l'existence de désaccords sérieux entre le fils du chef de l'Etat et le chef du gouvernement, lesquels appartiennent au même parti.

Et il semble bien clair, si l'on se base sur les critiques adressées par Hafedh Caïd Essebsi à Mohamed Ben Salem, que Ghannouchi aurait des atomes crochus avec HCE.

Mais ce que craignent les analystes c'est que l'officialisation de cette double fissure au sein de la ligne de force de la coalition gouvernementale, que sont les deux «grands» partis, ne conduise à un bouleversement des balises qui ont permis l'établissement du Document de Carthage et la naissance du gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement qui a réussi, sur divers volets, à optimiser les chances d'un redressement du pays.

Cette bourrasque provoquée par le président d'Ennahdha et les réactions de Harouni et Caïd Essebsi junior interviennent au moment où Youssef Chahed prenait l'allure d'un personnage incontournable ayant pris sur lui d'éradiquer la corruption et de remettre l'économie et la finance publique sur les rails. Quelles pourraient être les véritables motivations et les conséquences possibles de cette déstabilisation qui frappe le consensus tunisien de plein fouet ?

La discrétion des leaders politiques de nombreux courants et les commentaires laconiques ou par défaut de figures d'habitude fort prolixes sont ici bien expressives. A l'image de Mohsen Marzouk et Néjib Chebbi qui marchent désormais «sur un fil».