Afrique: GoSat et Konnect Africa ensemble pour offrir un accès à Internet haut débit par satellite au pays

C'est la substance d'une alliance signée le 26 juillet dernier à Douala entre les deux entreprises qui s'engagent ainsi à alimenter les petites entreprises ainsi que les grandes organisations, en internet haut débit, et à moindre coût.

Depuis le 26 juillet 2017, une innovation a été apportée dans l'univers de l'offre en Internet au Cameroun : la connexion Internet haut débit par satellite. Il s'agit de l'alliance entre la technologie satellitaire de pointe proposée par Konnect Africa et l'expertise de GoSat, laquelle affirme-t-on, permettra le déploiement d'une connexion Internet en zones urbaines et rurales, notamment dans les localités les plus reculées du Cameroun. Concrètement, le service satellitaire de Konnect Africa couvrira à court terme les 2/3 de la population du pays. C'est que les utilisateurs de ce service que sont les entreprises et les organisations de tailles diverses, vont accéder à un Internet haut débit de qualité et à un prix abordable. Toute chose réduira encore davantage la fracture numérique.

Pour Casimir Fotso Chatue, président directeur général (Pdg) de GoSat qui s'est réjoui de ce nouvel accord, « Collaborer avec Konnect Africa nous permet d'accéder pour le bénéfice de nos clients, à une plateforme de très haut débit à travers le monde et du continent Africain en particulier. Nos clients ont besoin de qualité, de fiabilité, de vitesse de connexion mais aussi d'une

couverture à prix abordable et surtout universelle. KonnectAfrica est donc un partenaire solide, capable de nous proposer des offres de haut débit par satellite de qualité, sur mesure et pour tous les clients et entreprises que nous aurons à servir au Cameroun dans les zones semi-urbaines et rurales. »

Et Laurent Grimaldi le Pdg de Konnect Africa de renchérit que « Konnect Africa souhaite offrir à terme une couverture universelle à l'ensemble de l'Afrique sub-saharienne, et en particulier au Cameroun qui est un pays de grande importance stratégique. Notre partenariat avec GoSat est pour nous un moyen pertinent et efficace pour réduire la fracture numérique en Afrique et accélérer le développement économique de la région. Avec nos solutions sur mesure, GoSat pourra fournir un accès à l'internet haut-débit par satellite de qualité et fiable, notamment, aux professionnels de secteurs clés pour le développement économique de l'Afrique. »

Pour le reste, l'entreprise Gosat qui est présente au Cameroun depuis 202, apporte son soutien à différents secteurs dans le pays à l'instar du secteur bancaire, des ONG ou des administrations publiques. Aussi, son partenariat avec Konnect Africa offrira-t-il à l'entreprise, l'opportunité d'explorer de nouveaux services et produits destinés aux professionnels. L'objectif, affirme-t-on, étant de développer le potentiel inexploité d'Internet dans les zones rurales au Cameroun, mais aussi dans des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, et les collectivités territoriales décentralisées pour réduire la fracture numérique et aider à réaliser les ambitions du plan gouvernemental « Cameroun Numérique 2020 » issu du « Plan Stratégique Cameroun Numérique. »

A propos de Gosat

Créée par Afrikanet Oxford UK, GoSat offre une connexion Internet par satellite au marché camerounais. Les services incluent l'installation, la maintenance et l'assistance technique aux infrastructures de télécommunications satellitaires. Grâce à une connaissance fine et une reconnaissance internationale depuis 1999, les ingénieurs d'Afrikanet sont parvenus à offrir, par le passé, une assistance technique à de nombreuses entreprises à travers le monde, opérant dans divers secteurs, allant des ressources minières, pétrolières et gazières aux services financiers en passant par l'agriculture, les ONG et les administrations publiques. Le service GoSat va permettre à Afrikanet d'améliorer sensiblement la qualité du haut débit par satellite et de le rendre accessible pour tous. GoSat couvrira le Littoral ainsi que la région du Grand-Ouest dès 2017. Le service sera déployé à travers le reste du pays en 2019

A propos de Konnect Africa - Initiative d' Eutelsat

Créée par Eutelsat en 2015, l'un des plus importants opérateurs satellitaires au monde, Konnect Africa, a pour objectif de devenir le principal fournisseur de solutions haut débit par satellite, à la pointe de la technologie, pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services internet sur l'ensemble du continent africain. L'ambition de KonnectAfrica est de stimuler le développement social et économique en Afrique en fournissant une connectivité haut débit abordable partout, réduisant ainsi la fracture numérique. Avec comme slogan « Take broad band further » (étendre le haut débit), Konnect Africa a lancé la commercialisation de ses services en 2017 et prévoit de couvrir la majeure partie de l'Afrique subsaharienne d'ici 2019.