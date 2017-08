Angola: Élections 2017 - Le MPLA clarifie les agriculteurs sur son programme de gouvernance

Cent quatre vingt et un congolais de la RDC, qui tentaient de violer la frontière entre la province de Zaire… Plus »

Au cours de la réunion, il a été lu un message des associations de paysans et coopératives agro-pastorales qui est en fait un compromis de voter en masse pour le MPLA et son candidat.

La politique a estimé que la réunion a été une occasion de réaffirmer la nécessité de renforcer le secteur productif, l'agriculture familiale et d'encourager la chaîne de production partant de la production, la récolte, la conservation, le transport et la commercialisation.

Elle a indiqué que le programme de gouvernance du MPLA a comme devise « Améliorer ce qui est bien et corriger ce qui n'est pas bien», reconnaissant qu'il y avait des choses qui ne sont pas bien faits et d'autres bien faits qui doivent être améliorées.

Aldina Catembo a souligné que le MPLA, une fois élu pour la période 2017-2022, accorderait une attention particulière aux paysans et agriculteurs, visant à accroître la production, à réduire des importations de produits agro-pastoraux, dans le cadre de la diversification de l'économie et de la lutte contre la faim et la pauvreté.

Cabinda — La première secrétaire provinciale du MPLA à Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, s'est réunie (mardi, dans cette ville, avec les membres des associations d'agriculteurs et coopératives agro-pastorales, autour du programme de gouvernance et du manifeste électoral du parti.

