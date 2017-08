Tunisie: «Rien ne justifie la divulgation des secrets d'Etat»

Dans un communiqué publié hier, le ministère a dénoncé les déclarations «erronées et impertinentes» de certaines parties et qui sont «de nature à induire l'opinion publique en erreur et à nuire à l'institution militaire». L'institution militaire refuse de prendre part à «des discussions stériles» avec ceux qui souhaitent semer le doute sur ses capacités et celles de son personnel, souligne le ministère.

Le département se penche, principalement, sur les questions touchant à la sécurité nationale et rien ne justifie de divulguer les secrets d'Etat et de mettre à mal ses intérêts et ses relations avec les pays frères et amis, lit-on de même source. Et d'ajouter que le ministère de la Défense s'est engagé, depuis sa création, à rester totalement neutre et à respecter les instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, souligne le communiqué.

L'ancien président de la République Moncef Marzouki avait déclaré, dans une interview accordée à la chaîne qatarie Al-Jazeera, que les forces de sécurité n'ont rien fait pour protéger l'ambassade américaine dans l'attaque du 14 septembre 2012. Marzouki affirme avoir décidé de faire appel aux unités de la garde présidentielle pour éviter une éventuelle intervention militaire en Tunisie.

De son côté, Abdelkrim Zbidi, ancien ministre de la Défense, a qualifié «d'erronés» les propos tenus par l'ancien président Moncef Marzouki lors de l'émission «Témoin de l'époque» diffusée sur la chaîne qatarie Al-Jazeera.

«Ces informations sont dépourvues de tout fondement et l'histoire a été falsifiée», s'est-il indigné, affirmant disposer de preuves irréfutables à propos de ses déclarations et sur les circonstances de l'attaque contre l'ambassade américaine.

Dans une déclaration accordée à «Acharaa Al-Magharibi», Zbidi a indiqué que les forces militaires dépêchées pour renforcer les unités sécuritaires, après coordination avec le chef d'état-major des forces armées Rachid Ammar, avaient accompli leur mission avec succès contrairement aux informations relayées sur cette question.

«L'armée a joué un rôle clé dans le rétablissement de la situation lors de l'attaque contre l'ambassade US à Tunis», a-t-il poursuivi.

A noter que le ministère public près le tribunal militaire permanent a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire au sujet des déclarations faites par Moncef Marzouki pour évocation de questions militaires menaçant la sécurité intérieure de l'Etat.