Madagascar: La course de fond de la campagne présidentielle

C'est une course de fond qui est maintenant engagée entre tous les prétendants à la magistrature suprême. A un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, les stratégies se dévoilent. Le président sortant et son rival déclaré, Marc Ravalomanana, ont commencé à occuper le terrain. Le parti HVM qui soutient le premier renforce ses positions dans toute l'île. Le TIM n'est pas en reste et fait tout pour réveiller cet élan populaire dont bénéficie encore leur leader.

La course de fond de la campagne présidentielle

A l'échelle d'une campagne présidentielle, un an, c'est court. Ceux qui briguent la magistrature suprême ne doivent pas se tromper dans la manière de l'aborder. Les stratèges sont à l'œuvre dans chaque camp. Ceux du président sortant ont l'avantage de disposer des moyens de l'Etat et peuvent les utiliser pour mettre en valeur leur candidat. Pour le moment, cependant, ils se contentent d'une campagne relativement prudente.

La machine électorale se mettra certainement en marche bientôt. Marc Ravalomanana n'a pas cette préoccupation, car il est présent sur le terrain médiatique depuis longtemps. Le succès qu'il a enregistré lors de la célébration du 15e anniversaire de son parti, pourtant interdite par les autorités, a redoré son image. Il continue maintenant sur sa lancée, en se déplaçant en provinces.

Cette campagne, comme nous le disions, s'apparente à une course de fond et il doit donc entretenir durant plusieurs mois l'intérêt de ses partisans. Jusqu'à présent, ces deux poids lourds de la politique sont les plus visibles, mais il y a bien entendu leur challenger le plus sérieux qui a préféré jusqu'à présent rester discret, mais qui se prépare activement pour la bataille à mener.

L'ancien président de la transition, Andry Rajoelina, et son équipe ont mûrement réfléchi sur leur manière de procéder. Ils attendent le moment opportun pour se manifester. D'autres candidats, à l'instar du pasteur Mailhol, vont se déclarer prochainement. Celui du parti ADN ne l'a pas encore fait officiellement, mais ses déclarations ne laissent aucun doute sur sa décision. Il reste un peu plus d'un an avant l'élection présidentielle. D'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts et des surprises peuvent survenir.