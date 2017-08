Maroc: La plage de Harhoura fait son cinéma

L'Association marocaine des arts sans frontières (AMAF) organise la seconde édition du Festival Ciné Plage du 22 au 26 août courant à la plage Sidi Abed, à Harhoura.

Plus de 300 artistes de plusieurs villes du Royaume seront présents. Parmi eux des réalisateurs, des comédiens, des producteurs, des critiques de cinéma ou encore des journalistes.

La programmation mettra à l'honneur six films marocains en compétition officielle, produits ces deux dernières années. Un jury composé de plusieurs personnalités artistiques de renom décernera les différents prix de cette 2ème édition.

Les succès marocains de l'année seront ainsi diffusés sur grand écran en plein air en faveur de cinéphiles confortablement installés sur des chaises de plage et des transats. En ouverture, un court-métrage sera proposé au public le 22 août. Et tout au long du festival, un hommage sera rendu à trois célébrités qui ont marqué le 7ème art au Maroc.

Au-delà de la compétition et des projections, des activités culturelles, artistiques et sportives seront ponctuées d'ateliers de scénario, réalisation et acting, encadrés par des réalisateurs, comédiens et experts dans l'art et la culture.

Fidèle également à son engagement humanitaire, l'Association marocaine des arts sans frontières (AMAF) rendra visite à une Maison de retraite et à un orphelinat à Témara, en présence des artistes.

Le Festival Ciné Plage de Harhoura est un événement culturel et cinématographique estival que l'AMAF envisage de développer au profit d'un cinéma riche et diversifié, et pour le bonheur d'un public en quête d'authenticité et de loisirs en cette saison estivale. Cette nouvelle édition ne fait pas exception et propose des séances de cinéma gratuites sur le sable et avec en fond, le clapotis des vagues.

L'Association dévoilera la programmation de cette seconde édition du Festival Ciné Plage lors d'une conférence de presse qui aura lieu jeudi 10 août courant. Pour rappel, le festival est parrainé par Rachid El Ouali et présidé par Abdelouahed Mjahed, tandis que l'acteur Driss Roukhe assurera la présidence d'honneur.